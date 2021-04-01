Пожар на полигоне ТБО в Харьковской области ликвидирован

Спасатели полностью ликвидировали пожар, который начался на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) в селе Пески Харьковской области вечером 31 марта.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области, сообщение о возгорании поступило на номер 101 в 21:10.

"К месту пожара немедленно прибыл районное пожарно-спасательное подразделение 44-й Государственной части ГСЧС на 2-х автоцистернах. При проведении разведки было установлено, что на открытой территории происходит горение бытового мусора на площади ориентировочно 300 кв.м. Кроме пожарных, к тушению пожара были привлечены еще 5 единиц коммунальной техники", - говорится в сообщении.

Пожарным удалось предотвратить значительное распространение пламени на большей площади. Огонь был локализован в 22:00, в 3:47 - полностью ликвидирован.

Причина пожара устанавливается.