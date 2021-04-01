В Украине начался призыв на срочную военную службу

В Украине с четверга, 1 апреля, стартует призыв на срочную военную службу.

"В период с апреля по июнь этого года будет призвано на срочную военную службу 14 246 человек. В частности, в Вооруженные силы Украины - 6500 человек, Государственную специальную службу транспорта - 600 человек, Национальную гвардию - 4646 человек, Государственную пограничную службу - 2500 человек", - сообщает пресс-служба Вооруженных сил Украины со ссылкой на слова начальника управления организации комплектования рядового и сержантского состава ГУ персонала Генерального штаба ВСУ Валерия Дендеберы.

Призыв начинается 1 апреля в соответствии с указом президента Украины.

В ВСУ отметили, что показатели нынешнего призыва в ВСУ уменьшены в связи с увеличением численности военнослужащих военной службы по контракту и с целью недопущения превышения предельных показателей численности Вооруженных сил.

"Следовательно, в ряды Вооруженных сил Украины призывают все меньшее количество срочников, в то же время некоторые другие военные формирования наоборот нарастили их численность", - отметил Дендебера.

Также он добавил, что призывники не включены в приоритетные группы для вакцинации от COVID-19, которым проводятся прививки на первых этапах вакцинации. Однако во время пребывания в ВСУ они будут иметь возможность получить прививку против COVID-19, так как военнослужащие относятся к приоритетным группам населения, которым рекомендуются провести прививки на третьем этапе вакцинации.

Также по прибытию в воинскую часть призывники пройдут обсервационные мероприятия продолжительностью 14 суток.

Как сообщалось, 24 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о сроках проведения очередных призывов на срочную военную службу в 2021г, согласно документу призывники не будут служить на Донбассе.

Согласно указу №71/2021, "призыв граждан Украины на срочную военную службу будет проведен в течение апреля - июня и течение октября - декабря 2021 года".