Замглавы парламентского комитета по нацбезопасности Безуглая надеется, что закон о теробороне Рада примет в 2021 году

Заместитель главы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая (фракция “Слуга народа”) надеется, что закон о территориальной обороне Верховная Рада примет в текущем году.

“В 2021 году. Я не буду ставить более узкие рамки”, - сказала Безуглая в эксклюзивном интервью агентству “Интерфакс-Украина”, отвечая на вопрос, когда парламент примет закон о территориальной обороне.

По ее словам зарегистрированный в парламенте законопроект о территориальной обороне - один из вариантов, подготовленный рабочей группой и поиск сбалансированного решения продолжается.

“Но я все-таки надеюсь, и для этого есть основания, что в конце концов коллеги найдут общий язык и мы сможем наработать финальный законопроект, который устроит как главнокомандующего, Генеральный штаб, министра обороны, президента, его Офис, так и всех народных депутатов, которые в той или иной мере привлекались к его созданию”, - отметила Безуглая.

Как сообщалось, законопроект "О территориальной обороне Украины" №4504 зарегистрирован в Верховной Раде 16 декабря 2020 года.