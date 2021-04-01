Изменения в закон об СБУ в целом могут быть приняты летом – замглавы комитета по нацбезопасности

В парламентском комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассчитывают на принятие в целом законопроекта об изменениях в закон “О Службе безопасности Украины”, усовершенствующих работу ведомства, летом этого года, сообщила заместитель главы комитета Марьяна Безуглая (фракция “Слуга народа”).

“Законопроект о СБУ мы планируем подготовить к обсуждению в комитете до конца весны, чтобы летом проголосовать во втором чтении и в целом”, - сказала Безуглая в эксклюзивном интервью агентству “Интерфакс-Украина”.

Она рассказала, что ко второму чтению законопроекта уже подано около 2,5 тыс. поправок.

“Этих поправок немало, и потребуется достаточно много времени, чтобы разобраться, проанализировать и учесть всё, что соответствует концепции реформы”, - отметила народный депутат.

Как сообщалось, Верховная Рада 28 января приняла в первом чтении законопроект № 3196-д "О внесении изменений в закон “О Службе безопасности Украины” относительно усовершенствования организационно-правовых основ деятельности СБУ.