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21:47 31.03.2021

В Коростенском горсовете двое неизвестных в масках разбрызгали в лицо депутату от "Слуги народа" слезоточивый газ, правоохранители возбудили дело

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В Коростенском горсовете двое неизвестных в масках разбрызгали в лицо депутату от "Слуги народа" слезоточивый газ, правоохранители возбудили дело

Правоохранители возбудили уголовное производство по факту хулиганских действий двоих неизвестных мужчин, которые разбрызгали слезоточивый газ в лицо депутату от "Слуги народа" в Коростенском городском совете, сообщила пресс-служба Житомирской областной прокуратуры.

"Двое неизвестных мужчин, в медицинских масках, около восьми часов утра при встрече с местным жителем, депутатом Коростенского городского совета от одной из политических партий, разбрызгали из баллончика перцовый газ ему в лицо. В результате таких хулиганских действий потерпевшему причинены телесные повреждения - химический ожог глаз", - говорится в сообщении.

Правоохранители выясняют все обстоятельства совершения уголовного преступления.

Как отмечается, за преступления такой категории Уголовный кодекс Украины предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

Также факт совершения хулиганских действий подтвердили на сайте партии "Слуга народа", отметив, что депутата Андрея Недашковского ожидали в подъезде дома около 8:00 двое неизвестных в масках, которые применили газовый баллончик и пытались его избить.

В свою очередь, Недашковский заявил, что нападение произошло из-за его принципиальной позиции по проблемному вопросу вывоза мусора.

"Я передаю привет" мусорщикам "и уверяю: вы не заставили меня изменить мнение. Ничего у вас не получится", - сказал он. 

Теги: #нападение #депутат #горсовет #украина #житомирская_область
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