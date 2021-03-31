Глава Офиса президента Украины задекларировал 475,5 тыс. доходов за 2020 год

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак задекларировал 475 тыс. 563 грн. доходов за 2020 год.

Согласно обнародованной электронной декларации об имуществе и доходах за 2020 год, в частности, заработная плата главы Офиса президента составила 444 тыс. 539 грн.

Кроме того, Ермаком задекларирован доход в виде заработной платы от АО "Международная юридическая компания" в сумме 17 тыс. 80 грн.

Доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав составил 5 тыс. грн., а доход от суммы страховых выплат 8 тыс. 944 грн.

Как указано в декларации, Ермак располагает 226 тыс. 282 грн., размещенными на банковском счете в ОО "ОТП БАНК" и 580 грн. на счету АО "Приватбанк", а также 50 тыс. евро и 153 тыс. долларов в виде наличных средств.

В качестве объекта недвижимости, находящегося в собственности, главой Офиса президента зарегистрирована квартира в Украине площадью 107,8 кв. м. и оценочной стоимостью 3 535 000 грн. Уточняется, что квартира приобретена за счёт кредита АО "Альфа-Банка", остаток займа по которому на конец отчетного периода составляет 2 млн. 643 тыс. 412 грн.

Также в собственности Ермака находится легковой автомобиль "Mercedes-Benz" модели S 350 d 4MATIC long 2019 года выпуска.

В свою очередь, сумма расходов на движимое имущество за 2020 год составила 3 млн. 203 тыс. 393 грн.

Согласно декларации, глава Офиса президента Украины занимает неоплачиваемые должности в качестве руководителя в ЗАО "ИНТЕРПРОМФИНАНС УКРАИНА", ООО "М.Е.П.", международной ассоциации "Украинско-грузинского сотрудничества в сфере иностранного инвестирования", общественной организации "Наша гордость", а также в качестве члена наблюдательного совета в государственном концерне "Укроборонпром".

Кроме того, Ермак владеет корпоративными правами в 5 украинских компаниях.