В Киеве "заминировали" здание посольства России и Киевского апелляционного суда

Вечером в среду, 31 марта, в киевскую полицию поступило сообщение о заминировании посольства России, Киевского апелляционного суда и жилого комплекса "Time", сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на пресс службу киевской полиции.

"Действительно, поступило сообщение о заминировании данных объектов. В настоящее время проводится проверка", - рассказали в полиции.

Отмечается, что сейчас на месте работают следственно-оперативные группы, кинологи и взрывотехники.