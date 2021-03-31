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20:06 31.03.2021

В Киеве "заминировали" здание посольства России и Киевского апелляционного суда

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В Киеве "заминировали" здание посольства России и Киевского апелляционного суда

Вечером в среду, 31 марта, в киевскую полицию поступило сообщение о заминировании посольства России, Киевского апелляционного суда и жилого комплекса "Time", сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на пресс службу киевской полиции.

"Действительно, поступило сообщение о заминировании данных объектов. В настоящее время проводится проверка", - рассказали в полиции.

Отмечается, что сейчас на месте работают следственно-оперативные группы, кинологи и взрывотехники.

 

Теги: #киев #рф #минирование #посольство
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