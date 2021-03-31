Россия в ТКГ отказалась поддержать предложение Украины о подтверждении стремления соблюдать режим прекращения огня на Донбассе с полуночи 1 апреля

Представители российской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) не поддержали предложение представителей украинской делегации и ОБСЕ о приверженности и необходимости соблюдения полного и всеобъемлющего сохранения режима прекращения огня на Донбассе, сообщает украинская делегация для участия в ТКГ.

"Заседание началось с предложения главы украинской делегации Леонида Кравчука обеспечить с 00.00 1 апреля соблюдение полного и всеобъемлющего сохранения режима прекращения огня, грубое нарушение которого российской стороной на прошлой неделе унесло жизни четырех украинских военнослужащих. Это предложение поддержали спецпредставитель главы ОБСЕ Хайди Грау и координатор подгруппы по безопасности глава СММ ОБСЕ посол Халит Чевик", - сообщает украинская делегация в ТКГ на своей странице в фэйсбук по итогам заседания на уровне глав делегаций в среду, 31 марта.

Отмечается,что Халит Чевик также предложил принять совместное согласованное заявление ТКГ, в котором подтвердить стремление сторон усилить режим прекращения огня и спасти жизни гражданских лиц и военного персонала.

"Таким образом, двое из трех представителей ТКГ внесли конкретные предложения по обеспечению возврата к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня. К сожалению, ни предложение Кравчука, ни представителей ОБСЕ не нашли поддержки со стороны российской делагации", - отмечают в ТКГ.

При этом, глава украинской делегации Леонид Кравчук отметил, что "не понимает, почему российская делегация не считает необходимым сосредоточиться на сохранении жизни людей".

Отмечается, что Россия отказалась декларировать свою приверженность соблюдению режима прекращения огня "несмотря на заявления лидеров Германии и Франции, в котором они накануне призвали Россию взять на себя обязательство по стабилизации режима прекращения огня на Донбассе".

В украинской делегации подчеркнули, что критически важно вернуться к полному соблюдению режима прекращения огня и усилить эффективный контроль за его выполнением.

"Возвращение к полному и всеобъемлющему прекращению огня, необходимость которого была декларирована также лидерами Нормандской четвёрки и представителями ОБСЕ является главным условием успешности дальнейших переговоров по всем другим вопросам. Продвижение по любым другим вопросам: политических, гуманитарных, экономических, дальнейшее согласование шагов сторон является проблемным, если не выполнено главное, базовое условие - достигнуто полное и всеобъемлющее прекращение огня", - резюмировали в украинской делегации.

Следующее общее заседание ТКГ запланировано на 14 апреля.