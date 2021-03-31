Навальный объявил голодовку в колонии

Оппозиционер Алексей Навальный заявил, что объявляет голодовку в колонии во Владимирской области, требует допустить к нему врача.

"Я объявил голодовку с требованием исполнить закон и пустить ко мне приглашенного врача", - написал Навальный в своём Инстаграм.

Он связал требование пустить врача с болью в спине и ноге и якобы отсутствием медицинской помощи.

На прошлой неделе адвокаты оппозиционера сообщили, что у него в колонии ухудшилось здоровье.

В управлении ФСИН по Владимирской области тогда же заявили, что "по результатам обследования его состояние здоровья оценивается как стабильное, удовлетворительное".

Посетившие оппозиционера члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) области заявили, что он жалуется на боль в ноге, но ходить может.

Навальный находится в исправительной колонии N2 УФСИН России по Владимирской области под городом Покров, где он отбывает наказание по так называемому делу "Ив Роше".