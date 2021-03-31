На Донбассе не зафиксировано нарушений режима тишины с начала суток – штаб ООС

Российские наемники с начала среды не нарушали режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских военных нет, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток, 31 марта, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - сказано в сообщении штаба ООС на странице в Facebook.

Кроме того, Украинская сторона СЦКК сообщает о нарушениях со стороны противника, согласно отчету СММ ОБСЕ от 30 марта. Так, враг продолжает применять стрелковое оружие с целью препятствования работе БПЛА патрулей ОБСЕ.