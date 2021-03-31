Кабмин утвердил обновленный состав Совета по господдержке кинематографии

Кабинет министров Украины утвердил обновленный состав Совета по государственной поддержке кинематографии.

"В него вошли: креативный продюсер, телеведущий и актер Юрий Горбунов, кино- и телевизионный продюсер Артем Колюбаев, режиссер-постановщик Анатолий Матешко, продюсер Александр Недбаев, исполнительный продюсер Марианна Новикова, продюсер и киновед Полина Томачова, актер и режиссер Алексей Тритенко, руководитель адвокатского объединение "АРОУ" Николай Чиханцов и продюсер Виктор Ярыш", - написал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в "Телеграм-канале".

Министр напомнил, что члены совета назначаются сроком на два года. Полномочия предыдущего состава подошли к концу 6 марта 2021 года.