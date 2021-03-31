Кабмин ввел запрет для субъектов хозяйствования оборудовать места для парковки на тротуарах

Кабинет министров усовершенствовал правила парковки транспортных средств, запретив, в частности, оборудовать места для парковки на тротуарах.

"Принятое постановление введет в Украине современные и комфортные условия парковки транспортных средств. Это, в свою очередь, сбалансирует интересы лиц с инвалидностью, пешеходов, автомобилистов, субъектов хозяйствования и обеспечит развитие системы парковки в Украине на европейском уровне", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства развития громад и территорий.

Отмечается, что проект нормативно-правового акта предусматривает полномочия инспекторов по парковке, вводит ответственность за доступ к инфраструктуре зарядных станций для электромобилей; усовершенствует способы оплаты парковочных услуг, а также запрещает субъектам хозяйствования оборудовать места для парковки на тротуарах.

"Принятие постановления будет способствовать улучшению качества предоставления услуг по парковке, увеличению поступлений средств в местные бюджеты, использованию площадок для парковки с максимальной эффективностью за счет рациональной организации и введения новых инновационных технологий оплаты услуг и контроля за осуществлением оплаты. Также органы местного самоуправления получат действенные рычаги для решения транспортных проблем в населенных пунктах", - считают в министерстве.