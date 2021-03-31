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14:23 31.03.2021

Марина Порошенко призывает правительство выделить Киеву квоту на прямую закупку вакцин

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Марина Порошенко призывает правительство выделить Киеву квоту на прямую закупку вакцин

Правительство должно предоставить квоту для Киева на прямую закупку вакцин от коронавируса, убеждена глава постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко.

Как сообщается на сайте "Европейской солидарности" в среду, в интервью "Главкому" она отметила, что столица нуждается в 4 млн доз вакцин и в бюджете Киева на вакцину предусмотрены 140 млн грн, однако купить их местная власть не может, а центральная не обеспечила необходимые контракты с производителями.

"У нас сложилась патовая ситуация. В первую очередь, это вопрос личной ответственности руководства государства…. Вся страна наблюдает, какое мизерное количество доз вакцин завезено. А на внутреннем рынке вакцину вообще купить невозможно, потому что даже то ограниченное количество, которое была законтрактовано правительством, завозится через фирму-прокладку", - отметила Марина Порошенко.

По ее словам, "Европейская солидарность" потребует от правительства выделения квот для Киева на закупку вакцин непосредственно у производителя, отметив, что за 140 млн грн получится закупить около 1 млн доз вакцин".

"Одной из известных компаний уже разрабатываются лекарства от коронавируса, которые проходят конечную стадию испытаний. И я бы здесь рекомендовала Кабинету министров хоть на этот раз не упустить время и срочно начать переговоры с этой компанией", - добавила Марина Порошенко.

Теги: #вакцина #марина_порошенко
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