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12:18 09.01.2021

Марина Порошенко призывает власти вернуть надлежащее финансирование культурных проектов

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Марина Порошенко призывает власти вернуть надлежащее финансирование культурных проектов

Глава постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики Киевсовета, депутат "Европейской солидарности" Марина Порошенко убеждена, что существенное недофинансирование культурных проектов не позволяет Украине двигаться вперед.

По словам Порошенко, за период ее руководства Украинским культурным фондом украинским деятелям искусств удалось реализовать около 700 проектов, однако сейчас финансирование сферы культуры существенно сокращено.

"Безусловно, проект Украинского культурного фонда - это моя личная гордость. Три года назад он был создан по лучшим европейским образцам. И работает по современным принципам прозрачности, неангажированности, поддержки культуры и искусства в Украине", - сказала она в эфире программы "Люди большого города" на телеканале Kyiv.Live.

Порошенко также отметила, что по состоянию на конец бюджетного 2020 года реализуется два бюджетных проекта.

"Это непосредственно основная программа по поддержке культурных и творческих проектов, которая на сегодняшний день недофинансирована почти на 40%. Вторая программа - это институциональная поддержка в культурной сфере. И она недофинансирована на 60%", - подчеркнула Порошенко и выразила надежду, что такой подход по поддержке культуры будет пересмотрен.

Она добавила, что каждая страна должна поддерживать свою культуру, поскольку это то, что идентифицирует, дает основания гордиться страной, культурными, творческими достижениями.

"Без этого нам нельзя двигаться вперед, формировать национальную гордость за нашу страну", - убеждена Порошенко.

Кроме того, она напомнила о масштабных культурных идеях, реализованным благодаря меценатству Фонда Порошенко и компании Рошен.

"Этой осенью мы уже презентовали новый проект - это новый концертный зал, концерт-холл Рошен, который будет строиться по всем современным требованиям - и мировым, и европейским… Мы вместе с корпорацией Рошен ставим перед собой амбициозные планы построить его за пять лет. В 2025 году его открыть. Наши музыканты, которыми мы так гордимся, очень профессиональные, талантливые, но они не имеют площадок, где реализовывать свой талант внутри страны. Когда появится такая площадка у нас в Киеве, мы сможем приглашать и своих музыкантов, и мировых звезд классической музыки", - рассказала Порошенко.

Теги: #марина_порошенко #культура
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