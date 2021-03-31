Степанов задекларировал в 2020 году почти 0,5 млн грн зарплаты на должности министра здравоохранения

Зарплата министра здравоохранения Максима Степанова в 2020 году на этой должности составила 497,527 тыс. грн, свидетельствует его декларация.

Согласно ей, супруга министра задекларировала заработную плату от основного места работы в НМУ им.Богомольца в размере 226,4 тыс. грн и 65,531 тыс. грн по совместительству там же. Ее доход от предпринимательской деятельности в 2020 году составил 988,84 млн грн, гонорар в Государственном экспертном центре Минздрава - 51,565 тыс. грн.

Министр задекларировал доход от банковских вкладов в размере 228,101 тыс. грн в Ощадбанке.

Его супруга задекларировала доход от банковских вкладов в Ощадбанке в общей сумме 561,464, в Приватбанке - в размере 115,224 тыс. грн.

Согласно декларации, Степанов, как и годом ранее, не владеет недвижимым имуществом, а в собственности его жены находиться квартира (340,9 кв. м) и паркоместо (18 кв. м) в Киеве.

Степанов по-прежнему владеет двумя автомобилями Range Rover 2014 года выпуска и Lexus LX470 2005 года выпуска, его жена также владеет двумя автомобилями: Lexus GX460 2013 года выпуска и Lexus LX 450 2016 года выпуска.

Кроме того, как и годом ранее, Степанов задекларировал трое наручных часов (Rolex, Breguet и Piaget) и картину Анатолия Криволапа, а его жена – четверо наручных часов (Rolex, 2 Breguet и Girard-Perregaux), 8 единиц ювелирных изделий и две меховые шубы.

Степанов также владеет корпоративными правами на ряд компаний, в том числе 50% ООО "Эдьюгет" и 61% капитала ООО "Республиканский правовой союз".

Его супруга является собственницей 60% капитала 50% ООО "Эдьюгет", 100% "Бестзрав", ООО "Спецагротех", 67% "Гарномедика".