ЦИК и Рада должны отреагировать, если будет подтверждена информация о российском гражданстве Андрея Аксенова – Стефанчук

Центральная избирательная комиссия и Верховная Рада должны будут отреагировать в случае подтверждения Службой безопасности Украины информации о наличии гражданства Российской Федерации у Андрея Аксенова, который победил на довыборах в парламент на округе №50 в Донецкой области, а также о факте его причастности к организации в Доброполье "референдума" о самоопределении "Донецкой народной республики", заявил первый заместитель председателя Рады Руслан Стефанчук.

"Я убежден, что все в Украине должно происходить в пределах, предусмотренных Конституцией. Если такие факты относительно Аксенова будут иметь юридическую полноценность, то думаю, Центральная избирательная комиссия и Верховная Рада должны на это отреагировать", – сказал Стефанчук в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По мнению первого вице-спикера, "так не может быть, чтобы лицо, имеющее двойное гражданство, зафиксированное и подтвержденное, занимало одну из высших должностей в государстве, то есть было народным депутатом Украины".

Относительно возможной причастности Аксенова к организации псевдореферендума, Стефанчук убежден, что это должно также быть "удостоверено соответствующим юридическим фактом, а лицо, которое этим занималась, соответственно, должно быть ограничено в правах".

Вместе с тем он подчеркнул, что соответствующие факты должна подтвердить Служба безопасности Украины.

Как сообщалось, 28 марта 2021 года в одномандатных избирательных округах № 50 в Донецкой области и № 87 в Ивано-Франковской области прошли промежуточные выборы в Верховную Раду, участие в которых принимали 32 кандидата.

Согласно результатам электронной обработки 100% протоколов, на 50-м округе победил представитель политической партии "Порядок" Андрей Аксенов, набрав 65,46% голосов избирателей.

При этом представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Денис Казанский на своей странице в Facebook отметил, что Аксенов в 2014 году, будучи поселковым главой Доброполья, якобы содействовал организации "референдума" о самоопределении "Донецкой народной республики". В подтверждение этого в сети опубликовано видео, датированное 12 мая 2014 года, где "поклонники "ДНР" из соседних городков благодарят Аксенова за то, что он организовал "референдум".

Также, по данным Казанского, у Аксенова двойное гражданство – Украины и Российской Федерации, что подтверждается и информацией из базы данных Федеральной налоговой службы РФ.

Кроме того, в мае 2018 года прокуратура Донецкой области совместно с СБУ в Донецкой и Луганской областях сообщили Аксенову о подозрении в служебном подлоге (ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса), подделке и использовании документов (ч. 4 ст. 358 УК), присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением (чч. 2,3 ст. 191 УК). По данным следствия, Аксенов совершал такие действия с целью незаконного посещения временно оккупированной Автономной Республики Крыма Краматорский городской суд 29 января 2019 года избрал Аксенову ночной домашний арест на два месяца в качестве меры пресечения.