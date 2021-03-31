В Украине за сутки зафиксировано 11 226 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 6 405 человек – Степанов

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 11 226 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 6 405 человек, умерло 407 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"11 226 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 31 марта 2021 года. В частности, заболели 491 ребенок и 335 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 5 558 человек; летальных случаев - 407; выздоровело – 6 405 человек", – написал Степанов на своей странице в Facebook в среду утром.

Днем ранее, 30 марта было зафиксировано 10 533 новых случаев инфицирования COVID-19, 29 марта сообщалось о 8 346 новых случаях, 28 марта было зафиксировано 11 932 новых случая инфицирования COVID-19, 27 марта фиксировали 17 424 новых случая инфицирования, 26 марта сообщалось о рекордных с начала пандемии 18 132 новых случаях инфицирования, 25 марта сообщалось о 16 669 новых случаях COVID-19, 24 марта министр сообщал о 14 174 новых случаях инфицирования COVID-19, 23 марта министр сообщил о 11 476 новых заболевших.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 1 674 168 человек, 32 825 пациентов скончались, 1 313 481 человек выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1100), Одесской (1012), Харьковской (906), Львовской (833) и Запорожской (737) областях.

Источник: https: https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/