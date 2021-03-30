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23:42 30.03.2021

Украина в ООН  осудила сирийский режим за нарушение прав человека

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Украина в ООН  осудила сирийский режим за нарушение прав человека

Украина официально осудила режим президента Сирии Башара Асада за нарушение международного гуманитарного права, сообщает миссия Украины при ООН.

"Украина решительно осуждает сирийский режим и его российских кураторов за массовые, систематические и грубые нарушения прав человека и международного гуманитарного права, которые привели к тысячам смертей и ужасных страданий гражданского населения в Сирии", - говорится в заметке миссии, опубликованной  в своем аккаунте в Твиттере во вторник.

Источник: https://twitter.com/UKRinUN

Теги: #сирия #украина #оон #осуждение
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