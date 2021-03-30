Украина в ООН осудила сирийский режим за нарушение прав человека
Украина официально осудила режим президента Сирии Башара Асада за нарушение международного гуманитарного права, сообщает миссия Украины при ООН.
"Украина решительно осуждает сирийский режим и его российских кураторов за массовые, систематические и грубые нарушения прав человека и международного гуманитарного права, которые привели к тысячам смертей и ужасных страданий гражданского населения в Сирии", - говорится в заметке миссии, опубликованной в своем аккаунте в Твиттере во вторник.
Источник: https://twitter.com/UKRinUN