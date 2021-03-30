Железнодорожники подняли 8 вагонов сошедшего с рельсов поезда "Интерсити", завершить работы планируется до 21:00 – "Укрзализныця"

Железнодорожники к настоящему времени подняли 8 из 9 вагонов поезда "Интерсити+" в Запорожье, сошедшего с рельс в понедельник.

Как сообщило АО "Укрзализныця" на своей странице в Facebook, головной вагон уже на колесах, каркас во время подъема не поврежден - для этого пришлось изучать схемы разгрузки Hyundai после доставки из Южной Кореи.

Кроме специалистов УЗ также привлечены специалисты Hyundai Rotem, которые на месте событий следят за минимизацией повреждений и подготовкой к скорейшему восстановлению вагонов.

В сообщении отмечается, что еще один вагон будет поднят с помощью специального рельсового крана.

Завершение работ планируется до 21:00, после этого - полное восстановление колеи и курсирование без задержек.

Ранее "Укрзализныця" организовала автобусы для подвоза пассажиров между Днепром и Запорожьем, а также автотранспортное сообщение к меньшим станциям.

Как сообщалось, в результате схождения с рельсов 6 из 9 вагонов поезда категории "Интерсити+" в Запорожье в 50 км от конечной станции никто не пострадал. "Укрзализныця" создала комиссию, которая расследует причины аварии. Все 88 пассажиров рейса уже прибыли в Запорожье резервным поездом.