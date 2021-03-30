Российские наемники на Донбассе 7 раз нарушили режим тишины – штаб ООС

С начала текущих суток российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 7 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

"В частности, вблизи Авдеевки и Песков, российско-оккупационные войска осуществили обстрелы позиций украинских защитников, используя противотанковые гранатометы, а в пригороде Широкино - крупнокалиберные пулеметы", - указывается в сообщении.

Также неподалеку от населенных пунктов Причепиловка и Троицкое открывался огонь из стрелкового оружия.

Кроме того, в районе Павлополя российско-оккупационные войска проводили инженерное оборудование своих позиций.

Потерь среди украинских военнослужащих нет.