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14:05 30.03.2021

Рада требует от РФ немедленно прекратить боевые действия на Донбассе – заявление

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Рада требует от РФ немедленно прекратить боевые действия на Донбассе – заявление

Верховная Рада требует от Российской Федерации немедленно прекратить боевые действия на Донбассе и неуклонно соблюдать режим прекращения огня.

За заявление (постановление № 5312 – ИФ) в связи с эскалацией российско-украинского вооруженного конфликта проголосовали 308 народных депутатов.

Верховная Рада "требует от Российской Федерации немедленно прекратить боевые действия и неуклонно соблюдать режим прекращения огня, полностью выполнить свои международные обязательства и вывести из Украины свою армию, наемников, вооруженные формирования, которые она возглавляет, обеспечивает и финансирует".

Народные депутаты призвали "парламенты иностранных государств и международные парламентские организации осудить агрессивную политику Российской Федерации в отношении Украины, в т.ч. последнюю волну эскалации в зоне конфликта".

Парламентарии также призывают мировое сообщество продолжить и усилить международное политическое и экономическое давление на РФ с целью прекращения агрессии, вывода иностранных войск и вооружения с территории Украины, полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах.

"Нынешняя эскалация на Донбассе свидетельствует о продолжении дерзкого игнорирования Российской Федерацией своих обязательств по мирному урегулированию конфликта, в том числе Минских договоренностей и договоренностей, достигнутых в рамках "Нормандского формата"... Сегодняшние действия России фактически направлены на разрушение всех усилий по прекращению конфликта и мирного реинтеграции оккупированных украинских территорий", - отмечается в заявлении.

Парламентарии также призвали международные организации и международные юрисдикционные институции принять все необходимые меры для расследования случаев серьезных нарушений международного права в ходе вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, в том числе совершенных вооруженными формированиями Российской Федерации преступления агрессии, военных преступлений и преступлений против человечности.

Народные депутаты также выразили обеспокоенность планирующимися в сентябре в Беларуси совместными белорусско-российскими стратегическими командно-штабными учениями "Запад-2021", театр которых будет охватывать, в том числе, и приграничные с Украиной территории.

"Эти учения представляют опасность для Украины и воспринимаются Украиной, как угроза эскалации международного вооруженного конфликта, который продолжается между Российской Федерации и Украиной", - отмечается в заявлении.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", народные депутаты перед принятием заявления заслушали информацию главнокомандующего Генштаба Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака.

Теги: #оос #рада #донбасс #агрессия_рф
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