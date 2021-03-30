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13:15 30.03.2021

На первом внеочередном заседании депутаты рассмотрят вопрос эскалации вооруженного конфликта на Донбассе

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На первом внеочередном заседании депутаты рассмотрят вопрос эскалации вооруженного конфликта на Донбассе

В Верховной Раде проходит внеочередное заседание по требованию более 150 народных депутатов о ситуации, связанной с эскалацией вооруженного конфликта на Донбассе.

"Мы сегодня проводим внеочередное пленарное заседание Верховной Рады для рассмотрения вопроса об эскалации российско-украинского вооруженного конфликта", - сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков после открытия пленарного заседания.

Теги: #оос #рада #донбасс
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