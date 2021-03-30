Игорь Матович покинет пост премьера Словакии во вторник

Премьер-министр Словакии Игорь Матович уйдет с поста во вторник на фоне правительственного кризиса, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление Хегера.

"Премьер-министр Словакии уйдет в отставку во вторник, чтобы положить конец длящемуся месяц политическому кризису, разразившемуся после его решения приобрести вакцины против коронавируса у России, заявил Эдуард Хегер, который сменит его на посту", - передает агентство.

В ходе правительственного кризиса треть кабинета Матовича ушла в отставку. В то же время четыре правящие партии согласились сформировать новый кабинет министров, в котором Матович поменяется местами с Хегером, который сейчас занимает пост министра финансов.

Ожидается, что президент Словакии Зузана Чапутова попросит Хегера во вторник сформировать правительство.

Ранее представители партии "Свобода и солидарность", как и другие партнеры по коалиции - партия "За людей" потребовали отставки премьера Игоря Матовича. Они сделали это после решения правительства без их ведома приобрести российскую вакцину против коронавируса "Спутник V".