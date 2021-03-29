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23:53 29.03.2021

Ляшко: НСЗУ начала проверку больниц УЗ, которым были выделены средства на лечение пациентов с COVID-19

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Ляшко: НСЗУ начала проверку больниц УЗ, которым были выделены средства на лечение пациентов с COVID-19

Национальная служба здоровья Украины начала проверку медучреждений АО "Укрзализныця" (УЗ), которым были выделены средства на лечение пациентов с COVID-19, но которые отказались принимать таких пациентов, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"После того, как больницам Укрзализныци выделили средства, они должны были начать госпитализации больных с COVID-19. Они получили 60 млн грн дополнительного финансирования из госбюджета для девяти больниц. У меня сейчас вопрос к собственникам, где сейчас эти деньги, почему мы не можем госпитализировать пациентов. С понедельника там работает аудит НСЗУ по проверке использования средств", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV в понедельник вечером.

Ляшко отметил, что средства были выделены медучреждениям системы УЗ для подготовки к госпитализации пациентов с COVID-19, так как больницы системы УЗ были определены как резервные для госпитализации таких пациентов.

"Больницы Укрзализныци – это ведомственные больницы, мы их ввели в перечень медучреждений, которые оказывают помощь при COVID-19, мы им выделили средства. НСЗУ после заключения контракта выплатила средства на подготовку - на закупку лекарств, на закупку кислородных концентратор, на закупку СИЗ", - сказал он.

Как сообщалось, 24 марта три медучреждения системы Укрзализныци в Киеве не приняли больных с COVID-19, не смотря на то, что они заключили договоры с НСЗУ и получают средства за предоставление помощи больным с COVID-19.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, по состоянию на 24 марта все столичные больницы "Укрзализныци" должны были принимать по 50 больных с COVID-19, а с понедельника - по 100. При этом, в больнице № 1 Киева выделено для этих целей только шесть коек, в больнице № 3 - 120, и из них занято 16, а больница № 2 вообще не предоставляет данных.

Теги: #проверка #больницы #уз
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