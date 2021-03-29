Пограничная инфраструктура между Украиной и Польшей будет реконструирована – Жовква

Заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква заявил о предстоящей реконструкции ключевых пунктов пропуска на украинско-польской государственной границе в связи с включением пограничной инфраструктуры между Украиной и Польшей в программу "Большая стройка".

"Ключевые пункты пропуска на украинско-польской государственной границе включены в общегосударственную программу "Большая стройка", а это значит, что они будут реконструированы, а подъездные дороги достроены для того, чтобы наши президенты могли вскоре совместно осмотреть результаты этой работы", - заявил Жовква по итогам XXIX заседания консультационного комитета президентов Украины и Польши в формате видеоконференции с государственным секретарем Канцелярии президента Польши Кшиштофом Щерським в понедельник, 29 марта.

Отдельным пунктом повестки дня встречи стало обсуждение торгово-экономического сотрудничества между Украиной и Польшей. Стороны отметили, что "пандемия коронавируса практически не повлияла на объемы товарооборота между двумя государствами".

Также, при обсуждении энергетической проблематики собеседники отметили исключительную важность обеспечения энергетической безопасности в Европе и скоординировали совместные шаги в целях противодействия достройке проекта "Северный поток - 2".

Стороны обсудили также реализацию совместных инициатив в энергетической сфере, в частности по поставкам сжиженного газа из Катара в Украину через польскую инфраструктуру.

В контексте обсуждения отношений Украины с ЕС и НАТО государственный секретарь Канцелярии Президента Республики Польша заверил в последовательной поддержке Польшей европейской и евроатлантической перспективы Украины. Он положительно отметил результаты реформ, которые внедряет наше государство с целью достижения соответствующих критериев членства.

Как сообщается, заместитель главы Офиса президента Украины и государственный секретарь Канцелярии президента Польши согласовали график контактов на высшем уровне на текущий год и договорились продолжать работу с целью укрепления стратегического партнерства между Украиной и Польшей. По итогам их заседания было принято совместное коммюнике.