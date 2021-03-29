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19:51 29.03.2021

НАПК начало проверку деклараций ряда топ-чиновников и судей высших судов

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НАПК начало проверку деклараций ряда топ-чиновников и судей высших судов

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало проверку еще 74 налоговых деклараций за 2020-й год, поданных топ-чиновниками и судьями высших судов Украины, сообщает пресс-служба НАПК в понедельник.

Отмечается, что ведомство начало проверку деклараций министра социальной политики Марины Лазебной, главы Государственной аудиторской службы Украины Геннадия Плиса, замминистра финансов Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Александра Грубияна, замминистра молодежи и спорта по вопросам европейской интеграции Андрея Чеснокова и других.

Кроме того, сотрудники НАПК начали проверку деклараций 22 народных депутатов и 19 судей, работающих в Конституционном, Высшем антикорупционном и Верховном судах.

"Среди 74 деклараций три НАПК приняло в полную проверку на основании информации о возможном недостоверном декларировании, полученной от граждан, журналистов и других источников", - добавляют в пресс-службе.

Там уточняют, что с начала 2021 года сотрудники НАПК начали проверку уже более 250 деклараций украинских топ-чиновников и судей.

Теги: #проверка #декларации #напк
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