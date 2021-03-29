СБУ задержала еще одного фигуранта дела о создании ЧВК

Служба безопасности Украины задержала еще одного фигуранта дела о создании бывшим народным депутатом Украины Семеном Семенченко частной военной компании, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах.

"Задержан еще один подозреваемый – бывший командир батальона "Донбасс" Анатолий Виногродский (позывной "Гал"). В настоящее время суд избирает ему меру пресечения", – сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, 24 марта Служба безопасности Украины пресекла деятельность незаконного вооруженного формирования, так называемой "частной военной компании", деятельность которой была направлена на подготовку к совершению тяжких преступлений, в том числе против основ национальной безопасности.

По данным следствия ГУ СБУ в г.Киев и Киевской области, организаторами деятельности группы были бывший народный депутат Украины Семен Семенченко и агент Национального антикорруционного бюро Евгений Шевченко.

В СБУ заявили, что после проведения ряда экспертиз и других следственных действий в рамках расследования дела о создании незаконного вооруженного формирования (НВФ) будут предъявлены новые подозрения.

В спецслуже пояснили, что Семенченко и агент Национального антикорруционного бюро Евгений Шевченко в 2018 году организовали и осуществили регистрацию на территории одного из иностранных государств частной военной компании. Вместе с тем, СБУ инкриминирует Семенченко "не факт создания и регистрации ЧВК на территории иностранного государства, а тот факт, что он создал на территории Украины с 2018 года, возглавлял, обеспечивал снаряжением вместе Шевченко незаконное вооруженное формирование (НВФ)".