Зеленский внёс изменения в положение об официальных символах главы государства

Президент Украины Владимир Зеленский внёс изменения в положение от 29 ноября 1999 № 1507 "Об официальных символах главы государства", сообщает пресс-служба президента.

Соответствующий указ "О внесении изменений в положение про официальные символы главы государства" №125/2021 опубликован на сайте президента.

В соответствии с указом, словосочетание "в отдел государственных наград Администрации президента Украины» заменено словами «в Фонд президентов Украины», а словосочетание «Служба протокола президента Украины и Отдел государственных наград Администрации президента Украины» заменены словами «Служба государственного протокола и церемониала Офиса президента Украины».

Кроме того, в пункте 4 указа добавлен абзац «Во время пребывания президента Украины за рубежом дубликат знамени (штандарта) президента Украины на флажной мачте у резиденции президента Украины в столице Украины - городе Киеве не поднимается».

Сообщается также, что в знаке президента Украины, имеющего форму орденской цепи, число декоративных звеньев изменено с 12 на 16.

Из указа исключены со 2 по 6 абзацы пункта 7, в соответствии с которыми, знак президента Украины носится на шее и используется при приеме верительных и отзывных грамоты глав дипломатических представительств иностранных государств в Украине; вручений государственных наград Украины, президентских отличий, отличий лауреатов государственных премий Украины; во время телевизионных обращений с посланиями к народу, а также в других случаях, если это предусмотрено нормами протокола.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.