Минобразования не согласовывало с Минреинтеграции запуск подготовительных курсов для абитуриентов с оккупированных территорий - замминистра Драганчук

Заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Инна Драганчук сообщает, что представители Министерства образования и науки Украины (МОН) не согласовывали с Минреинтеграции введение пилотного проекта подготовительных курсов для абитуриентов с временно оккупированных территорий (ВОТ), которые они анонсировали ранее.

"К сожалению нет. Представители Минреинтеграции ни были приобщены к наработке действующего приказа МОН, который регулирует вопросы организации подготовительных курсов для поступающих из ВОТ. Решение о перечне университетов, на базе которых формально начаты подготовительные курсы, и другие организационные моменты не согласовывались с нами. Не хотела бы комментировать, почему, пока это не важно", - сказала Драганчук в эксклюзивном блиц-интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Нужно сосредоточиться исключительно на результате, а также крайне важно избежать путаницы для поступающих. Именно поэтому мы активно привлекаем коллег из МОН к совместной подготовке и внедрению пилотного проекта", - добавила замминистра.

По информации Минреинтеграции, на подготовительных курсах Минобразования на базе 9 высших учебных заведений на данный момент обучается 80 человек. "Конечно, эта цифра является достаточно низкой, учитывая, что в прошлом году в вузы поступило 2 тыс 26 лиц с оккупированных территорий", - добавила она.

На уточняющий вопрос, не будет так, что в Украине параллельно будут действовать два пилотных проекта подготовительных курсов, Драганчук ответила отрицательно. "Нет, приказом Минобразования, которым сейчас введены подготовительные курсы, предполагается, что в 2021 году они проводятся с февраля по май (четыре месяца, в объеме 120 часов). В то же время, подготовительные курсы со стипендиальным обеспечением в 2021 году будут проходить с конца июня по август", - рассказала замминистра.

В то же время она отметила, что ведомство будет проводить консультации с Минобразования относительно 80 абитуриентов, которые уже проходят подготовку. "Хотя теоретически могу сказать, что эти лица уже получат свидетельства об окончании подготовительных курсов, а, следовательно, в повторной подготовке они нуждаться не будут. Сейчас есть явный недостаток информации о ходе действующих подготовительных курсов МОН. В любом случае, мы очень благодарны вузам, которые уже осуществляют подготовку молодежи с временно оккупированных территорий, используя собственный ресурс, и со своей стороны готовы обеспечить им всестороннюю поддержку в будущем", - добавила Драганчук.

Как сообщалось, в феврале Министерство образования заявило старте пилотный проект по бесплатным подготовительным курсам для лиц из временно оккупированных территорий Украины на базе девяти учреждений высшего образования.