События

12:22 29.03.2021

Минобразования не согласовывало с Минреинтеграции запуск подготовительных курсов для абитуриентов с оккупированных территорий - замминистра Драганчук

2 мин читать
Минобразования не согласовывало с Минреинтеграции запуск подготовительных курсов для абитуриентов с оккупированных территорий - замминистра Драганчук

Заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Инна Драганчук сообщает, что представители Министерства образования и науки Украины (МОН) не согласовывали с Минреинтеграции введение пилотного проекта подготовительных курсов для абитуриентов с временно оккупированных территорий (ВОТ), которые они анонсировали ранее.

"К сожалению нет. Представители Минреинтеграции ни были приобщены к наработке действующего приказа МОН, который регулирует вопросы организации подготовительных курсов для поступающих из ВОТ. Решение о перечне университетов, на базе которых формально начаты подготовительные курсы, и другие организационные моменты не согласовывались с нами. Не хотела бы комментировать, почему, пока это не важно", - сказала Драганчук в эксклюзивном блиц-интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Нужно сосредоточиться исключительно на результате, а также крайне важно избежать путаницы для поступающих. Именно поэтому мы активно привлекаем коллег из МОН к совместной подготовке и внедрению пилотного проекта", - добавила замминистра.

По информации Минреинтеграции, на подготовительных курсах Минобразования на базе 9 высших учебных заведений на данный момент обучается 80 человек. "Конечно, эта цифра является достаточно низкой, учитывая, что в прошлом году в вузы поступило 2 тыс 26 лиц с оккупированных территорий", - добавила она.

На уточняющий вопрос, не будет так, что в Украине параллельно будут действовать два пилотных проекта подготовительных курсов, Драганчук ответила отрицательно. "Нет, приказом Минобразования, которым сейчас введены подготовительные курсы, предполагается, что в 2021 году они проводятся с февраля по май (четыре месяца, в объеме 120 часов). В то же время, подготовительные курсы со стипендиальным обеспечением в 2021 году будут проходить с конца июня по август", - рассказала замминистра.

В то же время она отметила, что ведомство будет проводить консультации с Минобразования относительно 80 абитуриентов, которые уже проходят подготовку. "Хотя теоретически могу сказать, что эти лица уже получат свидетельства об окончании подготовительных курсов, а, следовательно, в повторной подготовке они нуждаться не будут. Сейчас есть явный недостаток информации о ходе действующих подготовительных курсов МОН. В любом случае, мы очень благодарны вузам, которые уже осуществляют подготовку молодежи с временно оккупированных территорий, используя собственный ресурс, и со своей стороны готовы обеспечить им всестороннюю поддержку в будущем", - добавила Драганчук.

Как сообщалось, в феврале Министерство образования заявило старте пилотный проект по бесплатным подготовительным курсам для лиц из временно оккупированных территорий Украины на базе девяти учреждений высшего образования.

Теги: #минобразования #минреинтеграции
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:00 29.03.2021
Минреинтеграции запустит в 2021 году подготовительные курсы со стипендиальным обеспечением для абитуриентов с оккупированных территорий - замминистра Драганчук

Минреинтеграции запустит в 2021 году подготовительные курсы со стипендиальным обеспечением для абитуриентов с оккупированных территорий - замминистра Драганчук

17:56 23.03.2021
ВНО-2021 состоится в запланированные сроки независимо от уровня эпидопасности в регионах - Минобразования

ВНО-2021 состоится в запланированные сроки независимо от уровня эпидопасности в регионах - Минобразования

14:12 23.03.2021
Сейчас в украинских школах образовательный процесс ведется на 11 языках, а как предмет изучаются 32 языка – Минобразования

Сейчас в украинских школах образовательный процесс ведется на 11 языках, а как предмет изучаются 32 языка – Минобразования

09:48 23.03.2021
Бесплатное тестирование на COVID-19 на КПВВ прошли почти 6 тыс. граждан - Минреинтеграции

Бесплатное тестирование на COVID-19 на КПВВ прошли почти 6 тыс. граждан - Минреинтеграции

13:22 19.03.2021
Минреинтеграции инициирует наполнение и перевод текстов на крымскотатарский язык в Википедии

Минреинтеграции инициирует наполнение и перевод текстов на крымскотатарский язык в Википедии

20:58 17.03.2021
Ученики 4-х и 9-х классов освобождены от прохождения ГИА в 2020/2021 учебном году –Минобразования Украины

Ученики 4-х и 9-х классов освобождены от прохождения ГИА в 2020/2021 учебном году –Минобразования Украины

09:53 16.03.2021
Минобразования и Минздрав рекомендует усилить карантинные меры в учебных заведениях - Шкарлет

Минобразования и Минздрав рекомендует усилить карантинные меры в учебных заведениях - Шкарлет

15:00 10.03.2021
Языковой омбудсмен обратится в МОН из-за "празднования" открытия женских уборных в госуниверситете телекоммуникаций в Киеве

Языковой омбудсмен обратится в МОН из-за "празднования" открытия женских уборных в госуниверситете телекоммуникаций в Киеве

14:12 10.03.2021
В Украине намерены мониторить экологическую ситуацию на временно оккупированных территориях с помощью спутников

В Украине намерены мониторить экологическую ситуацию на временно оккупированных территориях с помощью спутников

19:17 09.03.2021
В Минобразования стартовал процесс разработки нового порядка конкурсного отбора учебников

В Минобразования стартовал процесс разработки нового порядка конкурсного отбора учебников

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В КНУ им.Шевченко изучат возможность открытия внутреннего дворика Красного корпуса для всех желающих - Бугров

Сегодня нет процедуры лишения Лукашенко звания почетного доктора КНУ им.Шевченко - избранный ректор Бугров

В Украине за сутки зафиксировано 8 346 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 2 875 человек

Российские наемники 7 раз нарушили режим тишины на Донбассе с полуночи, жертв нет – штаб ООС

Кулеба призвал международное сообщество осудить эскалацию на Донбассе со стороны РФ

ПОСЛЕДНЕЕ

МАУ возобновляет рейс из Одессы в Стамбул и увеличивает частоту из Киева в Стамбул

Судно Ever Given почти полностью сняли с мели в Суэцком канале

В КНУ им.Шевченко изучат возможность открытия внутреннего дворика Красного корпуса для всех желающих - Бугров

Сайт КС не работает с момента обнародования указа по Тупицкому и Касминину

Менять систему поступления в вузы сейчас не стоит - избранный ректор КНУ им.Шевченко Бугров

Источником COVID-19 вряд ли была лаборатория в Ухане - доклад

КНУ им.Шевченко нужны средства на постройку новых корпусов и общежития - Бугров

В Киевском метро с 31 марта заканчивается действие бесконтактных карт для оплаты проезда

Сегодня нет процедуры лишения Лукашенко звания почетного доктора КНУ им.Шевченко - избранный ректор Бугров

Владелец группы PPF Келлнер погиб в авиакатастрофе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА