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12:00 29.03.2021

Минреинтеграции запустит в 2021 году подготовительные курсы со стипендиальным обеспечением для абитуриентов с оккупированных территорий - замминистра Драганчук

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Минреинтеграции запустит в 2021 году подготовительные курсы со стипендиальным обеспечением для абитуриентов с оккупированных территорий - замминистра Драганчук

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины совместно с Министерством образования и науки (МОН) запустит в 2021 году курсы со стипендиальным обеспечения для подготовки абитуриентов из временно оккупированных территорий (ВОТ) к поступлению в украинские вузы, сообщила заместитель министра Инна Драганчук.

"Нами было согласовано, что на конкурсной основе будет сформирован перечень из 25 высших учебных заведений, на базе которых будет запущен пилотный проект в 2021-22 годах. Планируется, что дети, которые будут поступать в украинские вузы через образовательные центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина", получат возможность быть зачисленными на подготовительные курсы, которые среди мер по академической и психологической интеграции в украинское образовательное и социальное пространство будут предусматривать стипендиальное обеспечении и бесплатное проживание в общежитиях", - сказала Драганчук в эксклюзивном блиц-интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Ожидается, что курсы по такому формату начнутся накануне Дня Конституции Украины и продлятся до начала учебного процесса в университетах, ориентировочно 2-2,5 месяца.

По словам Драганчук, после окончания данных курсов абитуриенты из временно оккупированных территорий смогут поступать по упрощенной системе в любой из 195 заведений высшего и специального предвысшего образования, отнесенных к сфере управления Минобразования, Минкультуры, Минздрава и Министерства внутренних дел.

Ожидается, что 2021 году на подготовительные курсы вступит примерно от 500 до 750 человек.

"Обращаю внимание, что указанные подсчеты очень является приблизительными, поскольку базовых исходных данных для таких подсчетов почти нет. Также хочу напомнить, что страна-агрессор делает все, чтобы сделать невозможным вступление молодежи, проживающей на временно оккупированных территориях, в украинские вузы - от агрессивной пропаганды и дискредитации усилий Украины, психологического давления и преследования семей до физического ограничения выезда из тех территорий", - отметила замминистра.

Отвечая на вопрос, сколько бюджетных средств необходимо на введение такого пилотного проекта в 2021-22 годах, Драганчук отметила, что по программе "Реинтеграция молодежи с ВОТ" в текущем году предусмотрено 130 млн. грн и часть этих средств будет направлена на подготовку и проведение подготовительных курсов.

По предварительным подсчетам министерства, стоимость обучения одного человека на подготовительных курсах составит от 8 до 13 тыс. грн в месяц с учетом стипендии, расходов на общежитие и стоимости самого обучения, однако, точную цифру можно будет назвать только после официальных подсчетов со стороны вузов.

"Отвечая на вопрос, кто именно должен и будет ответственным за организацию и проведение подготовительных курсов для поступающих из ВОТ, было бы логично ответить Минреинтеграции, поскольку, кроме формального назначения нашего ведомства, мы являемся распорядителями бюджетных средств, предусмотренных по направлению реинтеграции молодежи с ВОТ. Но возможно ли организовать этот процесс автономно без Минобразования? Нет. Условия вступления - это исключительные полномочия МОН, о чем свидетельствуют соответствующие нормативно-правовые акты. Кроме этого, большинство высших учебных заведений подчинены именно Минобразования", - добавила Драганчук.

Теги: #курсы #минреинтеграции
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