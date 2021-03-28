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21:02 28.03.2021

Правоохранители опровергли информацию о возможном подкупе избирателей в Ивано-Франковской-области

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Правоохранители опровергли информацию о возможном подкупе избирателей в Ивано-Франковской-области

Правоохранители опровергли поступившую в воскресенье информацию о возможном подкупе избирателей одним из кандидатов в селе Черный Потик Ивано-Франковской-области, сообщила пресс-служба областной Национальной полиции.

"Информация о подкупе избирателей на Надвирнянщине не подтвердилась. Сообщение полицейские зарегистрировали и провели детальную проверку. Правоохранители опросили владельца транспортного средства и пассажиров. Установлено, что мужчина перевозил граждан в участок, после чего люди осуществляли оплату за проезд", - сказано в сообщении.

Как отмечается, 28 марта в полицию поступило сообщение от гражданина о возможном подкупе избирателей. Мужчина отметил, что у участка в селе Черный Поток в автомобиле раздают 500 грн людям за голос в пользу одного из кандидатов.

В полиции добавили, что полицейские составили протокол по ст.44-3 КУоАП на водителя, потому что тот перевозил в автомобиле более 5 человек, что является нарушением карантинных требований.

Теги: #прикарпатье #избиратели #украина #подкуп
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