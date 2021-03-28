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15:56 28.03.2021

В Киеве за сутки заболели Covid-19 374 человека, умерли 35, выздоровели 284 – мэр

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В Киеве за сутки заболели Covid-19 374 человека, умерли 35, выздоровели 284 – мэр

В Киеве за минувшие сутки диагностировали 374 новых случая заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в воскресенье.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 120, Дарницком - 110 и в Оболонском районе - 60", - написал Кличко в своем Telegram-канале.

В больницы столицы госпитализировали 45 больных Covid-19 и 482 пациента с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Скончались за минувшие сутки 35 ранее заболевших, выздоровели 284 человек. Всего с начала пандемии коронавирус победил 104 тыс 901 киевлянин.

 

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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