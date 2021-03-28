События

10:55 28.03.2021

До 14 человек возросло число раненых при взрыве в католической церкви в Индонезии

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До 14 человек возросло число раненых при взрыве в католической церкви в Индонезии

По меньшей мере 14 человек получили ранения в результате взрыва, устроенного смертником у входа в католическую церковь в городе Макассар в Индонезии в воскресенье, сообщают западные и местные СМИ.

Полиция пока не установила, сколько человек устроили взрыв.

По последним данным полиции, два человека на мотоцикле попытались прорваться через главные ворота в церкви, когда произошел взрыв. В это время в католической церкви как раз подошла к концу служба по случаю Вербного воскресенья, которое христиане отмечают за неделю до Пасхи.

"Предположительно, два человека на мотоцикле пытались въехать на территорию, когда произошел взрыв. Мотоцикл был уничтожен, и повсюду останки. Мы пытаемся идентифицировать пол нападавших", - заявил представитель полиции Арго Ювоно.

Полиция ранее заявила, что как минимум один смертник умер на месте инцидента, устроив взрыв.

Макассар - портовый город в Индонезии на острове Сулавеси, где проживает порядка 1,5 млн человек.

Теги: #расследование #взрыв #церковь #индонезия
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