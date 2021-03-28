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07:51 28.03.2021

США осуждают введение Китаем санкций против американских представителей - Блинкен

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США осуждают введение Китаем санкций против американских представителей - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Вашингтоне осуждают санкции Китая в отношении представителей американской Комиссии по международной религиозной свободе, введенные Пекином в ответ на санкции США в связи с Синьцзяном.

"Мы осуждаем санкции Китайской Народной Республики в отношении двух членов независимой Комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF)", - написал он в своем твиттере.

Он отметил, что "попытки Пекина скрыть критику серьезных нарушений прав человека в Синьцзяне только способствует привлечению еще большего международного внимания".

Накануне Китай ввел санкции отношении главы USCIRF Гейл Мэнчин, вице-председателя USCIRF Тони Перкинса, а также члена канадского парламента Майкла Чонга.

В сообщении МИД КНР говорилось, что Соединенные Штаты и Канада при введении 22 марта санкций против физических лиц и организации в Синьцзяне основывались на "лжи и дезинформации", санкции Китая стили ответной мерой. Министерство потребовало от Вашингтона и Оттавы прекращения вмешательства во внутренние дела Китая, и рекомендовало "свернуть с ошибочного пути".

Теги: #реакция #сша #китай #санкции
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