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22:30 27.03.2021

Правозащитники сообщают о более 170 задержанных в Беларуси в субботу

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Правозащитники сообщают о более 170 задержанных в Беларуси в субботу

В Беларуси в субботу задержали 176 человек, сообщает незарегистрированный в республике правозащитный центр "Весна" в субботу.

"По данным на 22:00 "Весне" известно о как минимум 176 задержанных сегодня в Беларуси", - говорится в сообщении центра.

Правозащитники уточнили, что из них 158 человек задержали в Минске.

Как сообщалось, в субботу белорусской оппозицией была анонсирована несанкционированная акция протеста.

В МВД заявили, что более 100 человек доставили в субботу в отделения милиции за нарушение административного законодательства (одиночные пикеты и другие нарушения общественного порядка).

При этом в милиции уточнили, что несанкционированные массовые мероприятия, к которым призывала оппозиция, в стране не состоялись.

Теги: #задержания #опозиция #беларусь
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