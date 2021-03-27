События

16:12 27.03.2021

Сотни судов ожидают прохода через Суэцкий канал

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Сотни судов ожидают прохода через Суэцкий канал

Более 320 судов стоят в очереди в ожидании прохода через Суэцкий канал, блокированный севшим на мель контейнеровозом Ever Given, цитирует в субботу межарабский телеканал "аль-Арабийя" слова главы Управления канала Усамы Рабийе.

"Количество судов, ожидающих прохода через Суэцкий канал достигло 321. Власти предоставляют им всю необходимую логистическую помощь", - сообщил глава управления.

Попытки сдвинуть контейнеровоз с места продолжились в субботу - в работах участвуют мощные буксиры, а также суда с дренажным оборудованием. С места происшествия извлечено 20 тыс. тонн грунта, с самого контейнеровоза за борт спущено 9 тыс. тонн балластной воды, однако пока усилия не увенчались успехом. Также в планах - воспользоваться силой приливной волны.

Между тем, согласно данным сайта по слежению за морскими перевозками MarineTraffic.com, в связи с ситуацией в Суэцком канале некоторые суда уже пошли в обход Африки.

Теги: #суда #суэцкий_канал #контейнеровоз
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