Жилой дом рухнул в Каире, пятеро погибли, есть пострадавшие
Не менее пяти человек погибли в субботу в результате обрушения жилого дома в восточной части Каира, более 20 получили травмы, сообщает западная пресса со ссылкой на представителей властей столицы Египта.
"Кризисный штаб получил информацию в 03:00 местного времени об обрушении 10-этажного жилого дома", - говорится в заявлении, распространенном городскими властями.
Место обрушения посетил губернатор Каира Халед Абдель Ааль. Он объявил о создании специализированного инженерного комитета, который займется технической инспекцией соседних зданий на предмет повреждений, вызванных обрушением.
Очевидцы между тем сообщают, что под обломками рухнувшего здания могут еще находиться люди.
Поисково-спасательные работы продолжаются.