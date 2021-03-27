Жилой дом рухнул в Каире, пятеро погибли, есть пострадавшие

Не менее пяти человек погибли в субботу в результате обрушения жилого дома в восточной части Каира, более 20 получили травмы, сообщает западная пресса со ссылкой на представителей властей столицы Египта.

"Кризисный штаб получил информацию в 03:00 местного времени об обрушении 10-этажного жилого дома", - говорится в заявлении, распространенном городскими властями.

Место обрушения посетил губернатор Каира Халед Абдель Ааль. Он объявил о создании специализированного инженерного комитета, который займется технической инспекцией соседних зданий на предмет повреждений, вызванных обрушением.

Очевидцы между тем сообщают, что под обломками рухнувшего здания могут еще находиться люди.

Поисково-спасательные работы продолжаются.