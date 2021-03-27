Зеленский отменил указы Януковича о назначении Тупицкого и Касминина судьями КС

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ президента от 14 мая 2013 года №256 "О назначении А.Тупицкого судьей Конституционного суда Украины".

Соответствующий указ "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины" подписан 27 марта, сообщается на сайте главы государства.

Этим же указом Зеленский отменил указ президента ль 17 сентября 2013 года №513 "О назначении А.Касминина судьей Конституционного суда".

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как отмечается в тексте документа, указ подписан с целью гарантирования Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина, обеспечения государственной независимости и национальной безопасности.

Также отмечается, что глава государства руководствовался национальными интересами Украины согласно закону "О национальной безопасности Украины", согласно которому демократическое конституционное устройство является одним из фундаментальных национальных интересов.

Также принято во внимание заявление Верховной Рады в связи с седьмой годовщиной начала Евромайдана и событий Революции достоинства, утвержденное парламентским постановлением от 17 февраля 2021 года, в которой подчеркнуто, что узурпация власти в 2010-2014 годах Виктором Януковичем привела к подрыву основ нацбезопасности и обороны, нарушению прав и свобод человека.

В указе отмечается, что "отдельные судьи КС, назначенные Виктором Януковичем, продолжая исполнять свои полномочия, создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины, что нарушает Конституцию Украины, права и свободы человека и гражданина".

Указ об отмене назначения Тупицкого и Касминина судьями КС подписан согласно части второй статьи 102 , пунктов 1, 17 части первой, части третьей статьи 106 Конституции, статей 3 и 13 закона "О национальной безопасности Украины".

Часть вторая статьи 102 Конституции гласит, что президент Украины является гарантом государственного суверенитета, территориальной целостности, соблюдения Конституции, прав и свобод человека и гражданина.

В статье 106 Конституции отмечается, что президент обеспечивает независимость, национальную безопасность государства. Также в этой статье говорится, что президент на основании и во исполнение Конституции и законов Украины издает указы и распоряжения, которые обязательны для выполнения на территории Украины.

Как сообщалось, 27 октября 2020 года КС признал неконституционным ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Это решение вызвало критику со стороны международных партнеров и кредиторов Украины.

Верховная Рада в ответ создала рабочую группу по выходу из конституционного кризиса, подготовила и поддержала законопроекты №4470, возобновляющий полноценную работу НАПК, и №4471, уточняющий полномочий НАПК в отношении судей, судей КС, направленных на обеспечение соблюдения гарантий их независимости во время административного производства.

Глава КС Тупицкий был вызван повесткой на 28 декабря в Офис генпрокурора для допроса в уголовном производстве №12013110060002990 о преступной организации бывшего главы Хозсуда Виктора Татькова и его заместителя Емельянова, зарегистрированное в 2013 году, следствие в котором сейчас ведет Управление ГБР по делам Майдана.

29 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца. В КС в ответ заявили, что такое решение принимается на специальном пленарном заседании КС, Зеленский своим указом вышел за пределы своих конституционных полномочий, а положения УПК Украины, на которую ссылается указ президента, не распространяются на судей КС.

Государственное бюро расследований (ГБР) уведомило Тупицкого о подозрении в заведомо неправдивых показаниях и подкупе свидетеля.

Также в ГБР отметили, что судья препятствует установлению истины в уголовном производстве, в котором он является подозреваемым, в частности, препятствуя предоставлению подчиненными документов по запросам органа досудебного расследования и явке лиц по повесткам следователя.

26 февраля Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи Конституционного суда с 28 февраля ещё на один месяц.