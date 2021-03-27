В Молдове новый антирекорд по количеству скончавшихся от коронавируса

В пятницу в Молдове зарегистрирован новый антирекорд по количеству скончавшихся от коронавируса - за сутки умерли 43 человека с диагнозом COVID-19, сообщила в пятницу вечером пресс-служба министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

Таким образом, согласно данным Минздрава, число жертв пандемии в Молдове составляет 4745 человек. Накануне впервые было зарегистрировано более 40 скончавшихся, в среду скончалось 39 человек.

"В пятницу было обработано 6 588 тестов. В результате выяснилось, что 1866 результатов оказались положительными", - отмечается в сообщении минздрава.

Зарегистрированные в пятницу 1866 случаев - несколько меньше, чем в два предыдущих дня, когда было зарегистрировано, соответственно, 2 273 и 2 132 случая заражения коронавирусом. Общее число зафиксированных случаев COVID-19 в Молдове составляет 223 986.

Со второй половины февраля в Молдове резко увеличилось количество новых случаев заражения COVID-19. Количество ежедневно регистрируемых случаев увеличилось примерно в два раза - от 500-800 до полторы тысячи и более. В среду впервые зарегистрировано более двух тысяч случаев за день.

Процесс вакцинации в Молдове начался 2 марта. До сих пор было вакцинировано около 35 тысяч медицинских работников.