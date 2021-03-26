Правительство может остановить транспорт, если ситуация будет критической – Степанов

Кабинет министров Украины может остановит транспорт, если ситуация с COVID-19 начнет выходить из-под контроля, заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу вечером.

"Если ситуация будет выходить из-под контроля, то отдельным решением правительства мы можем остановить транспорт. Главное, чтобы не было коллапса медицинской системы, это основной показатель. Сейчас очень важно соблюдать карантинные ограничения", - сказал он.

"Мы обсуждаем вопрос локдауна. Но мы должны балансировать между эпидемиологией и жизнью страны, бизнесом. Моя советница Наталья Виноград считает необходимым сейчас вводить локдаун вплоть до остановки транспорта. Но мы пока смотрим на ситуацию",- добавил министр.