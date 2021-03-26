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19:19 26.03.2021

Президент Украины проводит консультации с лидерами "нормандской четверки" в связи с обострением на Донбассе - Арестович

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Президент Украины проводит консультации с лидерами "нормандской четверки" в связи с обострением на Донбассе - Арестович

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак проводят консультации с лидерами стран "нормандского формата" относительно грубого нарушения режима прекращения огня российскими наёмниками в Донецкой области, в результате которого днём 26 марта погибли четверо украинских военнослужащих, сообщил спикер украинской стороны в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович.

"Президент и глава Офиса президента Украины проводят интенсивные консультации с руководством стран "нормандского формата" относительно грубого нарушения режима прекращения огня, в результате которого погибли четверо украинских военнослужащих", - сообщил Арестович в эфире телеканала "Украина 24" по итогам экстренного совещания украинской делегации в ТКГ в пятницу.

Также, по словам Арестовича, украинская делегация в ТКГобратилась с нотой в ОБСЕ, чтобы завтра провести внеочередное заседание подгруппы по безопасности.

"Единственным условием эффективного продолжения переговоров является полное прекращение огня", - резюмировал спикер ТКГ.

Теги: #всу #консультации #офис_президента #донбасс
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