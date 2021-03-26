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17:21 26.03.2021

РФ - главная угроза для Соединенного Королевства в киберпространстве - британский центр

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РФ - главная угроза для Соединенного Королевства в киберпространстве - британский центр

РФ представляет собой наибольшую угрозу для Великобритании в киберпространстве, заявила в пятницу исполнительный директор Национального центра кибербезопасности Великобритании (NCSC) Линди Кэмерон.

"Как и в любой другой области, связанной с безопасностью, в кибепространстве Россия являет собой наиболее острую и актуальную угрозу для Соединенного Королевства", - цитируют британские СМИ ее слова.

"Нам нужно внимательно смотреть на китайские амбиции в отношении технологического развития. Китай изменит мир, в котором мы живем, гораздо более фундаментальным образом, нежели Россия", - отметила при этом Кэмерон.

На фоне нынешней мировой обстановки она призвала не поддаваться самоуспокоению, посетовав, что вопросам кибербезопасности до сих пор не уделяется должного внимания. Она также упомянула инциденты, связанные с кибератаками против IT-компании SolarWinds и сервиса Microsoft Exchange.

СМИ напоминают, что NCSC находится в введении Центра правительственной связи - британской спецслужбы, ответственной за ведение радиоэлектронной разведки и обеспечение защиты информации правительства и армии. В свою очередь NCSC работает с государственным и коммерческим секторами для реагирования на кибератаки и для защиты частных и общественных информационных сетей.

В декабре 2020 года американские СМИ сообщили, что хакеры, связанные с иностранным правительством, взломали системы, принадлежащие министерству финансов США, министерству внутренней безопасности, Национальному управлению телекоммуникаций и информации (NTIA) Минторга США, а также сети Пентагона, Минэнерго и ведомства, курирующего безопасность в ядерной сфере NNSA. Ряд американских официальных лиц заявил, что за кибератаками, вероятно, стоит хакерская группа APT29 или Cozy Bear, якобы связанная с российской разведкой.

Позднее стало известно, что кибератака была нацелена на IT-компанию SolarWinds из Остина (штат Техас). Хакеры использовали для своих целей обновления, выпущенные компанией в период с марта по июнь прошлого года для ее программного обеспечения Orion.

В марте этого года компания Microsoft предупреждала, что хакерская группа, предположительно поддерживаемая правительством КНР, использует в своих целях уязвимости в безопасности программного продукта для обмена сообщениями Exchange Server, популярного среди американских ведомств и компаний.

Теги: #великобритания #рф #киберпространство
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