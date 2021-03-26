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14:23 26.03.2021

Жертвами столкновения двух поездов в Египте стали более 30 человек - СМИ

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Жертвами столкновения двух поездов в Египте стали более 30 человек - СМИ

В Египте, по меньшей мере, 32 человека погибли в результате столкновения двух поездов к северу от города Сохаг и еще 66 получили ранения, сообщает в пятницу египетское телевидение.

Ранее поступали данные минимум о 50 пострадавших.

Службы здравоохранения направили на место 36 машин скорой помощи, пострадавших перевозят в ближайшие больницы.

Источники сообщили европейским СМИ, что поезда двигались не на очень большой скорости, поэтому при столкновении два вагона были разрушены, а еще один - перевернулся.

В Египте одна из старейших и крупнейших железнодорожных сетей в регионе, отмечается в сообщениях.

Теги: #египет #авария #поезда
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