Жертвами столкновения двух поездов в Египте стали более 30 человек - СМИ

В Египте, по меньшей мере, 32 человека погибли в результате столкновения двух поездов к северу от города Сохаг и еще 66 получили ранения, сообщает в пятницу египетское телевидение.

Ранее поступали данные минимум о 50 пострадавших.

Службы здравоохранения направили на место 36 машин скорой помощи, пострадавших перевозят в ближайшие больницы.

Источники сообщили европейским СМИ, что поезда двигались не на очень большой скорости, поэтому при столкновении два вагона были разрушены, а еще один - перевернулся.

В Египте одна из старейших и крупнейших железнодорожных сетей в регионе, отмечается в сообщениях.