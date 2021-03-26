"Основы христианской этики" не могут быть обязательным для изучения предметом – Шкарлет

Предмет "Основы христианской этики" не может быть обязательным для изучения, отметил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

"Предмет "Основы христианской этики", вокруг которого так долго ведутся дискуссии, не может быть обязательным для изучения", – сказал Шкарлет во время онлайн-брифинга по случаю 100 дней работы на должности.

Вместе с тем он объяснил, что, согласно закону о полном общем среднем образовании, именно учебное заведение принимает решение относительно включения в образовательную программу одного из предметов, например, "Этика", "Культура добрососедства" или другого курса морального направления.