Литва возвращает ограничения на передвижения между самоуправлениями страны до 6 апреля

В странах Балтии за минувшие сутки зарегистрировано 2 тыс. 605 новых случаев коронавируса, из которых 816 выявлено в Литве, 638 - в Латвии и 1 тыс. 151 - в Эстонии.

Накануне в странах Балтии было зафиксировано 2 тыс. 804 заболевших COVID-19, 1 тыс. 429 из которых в Эстонии, 769 - в Литве, 606 - в Латвии.

За прошедшие сутки в Эстонии было проанализировано 5 тыс. 876 первичных тестов на COVID-19, из которых положительным оказался 1 151 или 19,6% от числа суточных тестов, сообщил в пятницу департамент здоровья.

С начала пандемии в Эстонии выявлено 101 тыс. 587 случаев заболевания COVID-19. Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней на 100 000 человек составила 1 542,5 случаев. За сутки в больницах открыто 78 новых историй болезни COVID-19, стационарное лечение требуется 699 пациентам.

В Эстонии от COVID-19 привиты 185 тыс. 910 человек, в том числе обе дозы получили 59 тыс. 695 человек. За последние сутки скончались 11 человек. Всего после начала пандемии умерли 847 человек, выздоровели - 72 тыс. 25.

В Литве за минувшие сутки выявлено 816 новых случаев коронавируса, скончались шесть человек, сообщает в пятницу новостной портал Delfi.ru со ссылкой на департамент статистики. По его данным, за последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 297 случаев.

В Литве, по предварительным оценкам, массовая вакцинация населения от COVID-19 должна начаться в июне, заявил главный специалист отдела информационных ресурсов и электронной системы здравоохранения Лукас Галкус радиостанции Lietuvos radijas.

В пятницу на заседании правительства Литвы было решено до 6 апреля вернуть ограничения на передвижения между самоуправлениями страны, сообщает агентство BNS. Передвижение будет ограничиваться с 27 марта.

Карантин продлен до 30 апреля. Ранее карантин в республике продлевался до конца марта, ограничения на передвижения между муниципалитетами действовали до 15 марта.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните 23 марта сообщала, что в республике был выявлен "южноафриканский" штамм коронавируса, по этой причине может грозить ужесточение карантина. Она сказала, что, может быть так, что в различных самоуправлениях могут быть установлены различные карантинные режимы.

Ситуация с прибывающими в Литву людьми находится под контролем, поэтому дополнительные ограничения не рассматривается, заявила Шимоните журналистам в пятницу утром.

В Латвии за прошедшие сутки выявлено 638 новых случаев коронавируса, скончались три человека, сообщает в пятницу новостной портал Delfi.ru со ссылкой на Центр профилактики и контроля заболеваний. По его данным, с начала пандемии COVID-19 заразились 100 тыс. 114 человек.

Латвия получила поставку вакцины от коронавируса AstraZeneca в размере 4 800 доз, сообщили в пятницу агентству BNS в министерстве здравоохранения республики.

Изначально на этой неделе планировалось получить намного большее количество доз данной вакцины, однако в первой половине марта компания AstraZeneca сообщила о существенном снижении объема поставок в страны Европейского союза.

На данный момент Латвия получила неполную третью часть обещанных компанией поставок.