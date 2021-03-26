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13:01 26.03.2021

Польша третий день подряд фиксирует максимумы заболеваемости COVID-19

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Польша третий день подряд фиксирует максимумы заболеваемости COVID-19

В Польше за минувшие сутки выявили свыше 35,1 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщают в пятницу польские СМИ со ссылкой на данные Минздрава страны.

Отмечается, что это рекордно высокий показатель для Польши.

При этом до этого, в среду и четверг, власти страны также фиксировали антирекорды - 34 тыс. и 30 тыс. заболевших за сутки соответственно.

Общее число случаев COVID-19 в Польше за время пандемии достигло 2,15 млн, около 50,8 тыс. имели летальный исход.

Ситуация с коронавирусом в Польше ухудшается в последние несколько дней. Накануне власти объявили о введении дополнительных ограничительных мер. В частности, с субботы закрываются детские сады, салоны красоты и парикмахерские, а также спортивные комплексы. Подобные меры будут действовать как минимум две недели - до 9 апреля.

Теги: #covid_19 #польша
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