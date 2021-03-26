Украина и Молдова обсудили региональную безопасность и проекты в трансграничной инфраструктуре и энергетике

В ходе украинско-молдавских политических консультаций заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар и государственный секретарь министерства иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Думитру Соколан обсудили состояние выполнения договоренностей, достигнутых во время визита президента Молдовы Майи Санду в Киеве в январе 2021 года.

"Стороны "сверили часы" относительно ближайших политических контактов на наивысшем и высоком уровнях. Василий Боднар проинформировал о подготовке к инаугурационному саммиту Крымской платформы и торжествам по случаю 30-й годовщины восстановления независимости Украины 23-24 августа", - говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел Украины.

Отмечается, что значительное внимание было уделено реализации трансграничных инфраструктурных проектов, прежде всего строительству моста через р.Днестр в районе населенных пунктов Ямполь-Косэуць, стороны положительно отметили прогресс в этом вопросе.

"Боднар и Соколан подчеркнули важность скорейшего возобновления переговоров между уполномоченными органами власти с целью урегулирования всего комплекса вопросов, связанных с функционированием Днестровского комплексного гидроузла, а также завершения процесса демаркации украинско-молдавской границы", - указали в МИД.

Стороны сверили позиции по расширению договорно-правовой базы между двумя государствами в различных областях, обсудили шаги для усиления двустороннего торгового и экономического сотрудничества, реализации проектов в области энергетики.

Кроме того, подчеркивается, что в контексте развития гуманитарного сотрудничества Боднар обратился с просьбой ускорить ратификацию молдавской стороной подписанного 17 декабря 2009 года соглашения между Украиной и Республикой Молдова о сотрудничестве в обеспечении прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам (Украина ратифицировала 5 октября 2010 года).

Стороны обсудили пути углубления сотрудничества с ЕС в контексте реализации курса двух стран на евроинтеграцию. Также дипломаты обменялись мнениями об усилиях правительств Украины и Молдовы с целью противодействия распространению эпидемии коронавируса COVID-19.

Отдельной темой консультаций стали вопросы региональной безопасности, в частности угрозы, связанные с пребыванием российских военных подразделений в приднестровском регионе Молдовы.