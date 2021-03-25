Принятая Стратегия военной безопасности Украины допускает полномасштабную войну России против Украины и стран Европы

Утверждённая президентом Украины Владимиром Зеленским и Советом национальной безопасности и обороны Стратегия военной безопасности допускает начало полномасштабных боевых действий России против Украины и других государств Балтийского и Черноморского регионов, сообщает пресс-служба главы государства.

"Агрессивная внешняя и военная политика Российской Федерации угрожает национальной безопасности Украины и других государств Балтийского и Черноморского регионов, может привести к дальнейшей эскалации вооруженной агрессии против Украины и спровоцировать международный вооруженный конфликт в Европе", - говорится в тексте Стратегии военной безопасности Украины, опубликованной вечером в четверг, 23 марта, в разделе "указы" на сайте главы государства.

Как сообщается в документе, "на национальном уровне Российская Федерация остается военным противником Украины, осуществляющим вооруженную агрессию против Украины… применяет военные, политические, экономические, информационно-психологические, космические, кибер и другие средства, которые угрожают независимости, государственному суверенитету и территориальной целостности".

"Целью этих действий является посягательство на территориальную целостность, дестабилизация социально-политической ситуации, торможение социально-экономического развития, европейской и евроатлантической интеграции, восстановления своего влияния в Украине, изменение ее территориального устройства, в частности путем полномасштабного применения военной силы против Украины", - указано в документе.