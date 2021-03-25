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19:39 25.03.2021

В Украину прибыл самолет с китайской вакциной от коронавируса – СМИ

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В Украину прибыл самолет с китайской вакциной от коронавируса – СМИ

Вечером в четверг, 25 марта, в международный аэропорт "Борисполь" прибыла первая партия китайской вакцины от коронавируса CoronaVac.

По информации издания "Сегодня", рейс с вакциной прибыл в Украину около 19:00.

Отмечается, что прибывшая партия вакцины содержит 215 тысяч доз препарата.

Как сообщалось, в Украину будет поставлена первая партия вакцины против COVID-19 CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech, закупленной за счет государственных средств.

Помимо этого, Минздрав ожидает разрешения правительства Индии на экспорт вакцины CoviShield.

 

Теги: #коронавирус #вакцина #китай
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