В Украину прибыл самолет с китайской вакциной от коронавируса – СМИ

Вечером в четверг, 25 марта, в международный аэропорт "Борисполь" прибыла первая партия китайской вакцины от коронавируса CoronaVac.

По информации издания "Сегодня", рейс с вакциной прибыл в Украину около 19:00.

Отмечается, что прибывшая партия вакцины содержит 215 тысяч доз препарата.

Как сообщалось, в Украину будет поставлена первая партия вакцины против COVID-19 CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech, закупленной за счет государственных средств.

Помимо этого, Минздрав ожидает разрешения правительства Индии на экспорт вакцины CoviShield.