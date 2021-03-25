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16:35 25.03.2021

Папа Римский Франциск принял Шмыгаля на частную аудиенцию

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Папа Римский Франциск принял Шмыгаля на частную аудиенцию

Папа Римский Франциск принял на частную аудиенцию в Апостольском дворце Ватикана премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"По сообщению Зала печати Ватикана, в ходе встречи были подтверждены добрые двусторонние отношения между Святейшим престолом и Украиной. Стороны обсудили некоторые текущие вопросы взаимного интереса, а также различные темы, связанные с жизнью и деятельностью Католической церкви в стране", - сообщает издание Vatican News со ссылкой на пресс-службу Ватикана.

Отмечается, что Папа Франциск и Шмыгаль уделили внимание вопросам в сфере здравоохранения и ситуации на востоке Украины.

После беседы с Папой Римским премьер-министр встретился с государственным секретарём Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и секретарём по связям с государствами архиепископом Полом Ричардом Галлахером.

Теги: #шмыгаль #папа_римский
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